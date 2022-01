Guardas Civis passam por Estágio de Qualificação Profissi

Guarda Civil Municipal iniciou o Estágio de Qualificação Profissional (EQP) para seu efetivo em cumprimento ao disposto na Lei 10.826, que disciplina os requisitos à concessão do porte de arma. A carga horária é de 80 horas/aula, sendo obrigatório a todos os guardas civis municipais. Além de estar previsto em lei, o estágio qualifica os guardas para que eles prestem um bom serviço à população.

A abertura foi realizada no auditória da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg) nos dias 10 e 11. “O curso segue a matriz curricular da Senasp e deve ter no mínimo 80 horas/aula, sendo 65% de aulas prática e 35% de teórica. Nossa intenção é realizar pelo menos 120 horas no formato de qualificação continuada, trazendo diversos temas, como legislação, técnicas operacionais, instrução de armamento e tiro e ações para qualidade de vida no trabalho”, explicou o secretário municipal de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes.

A qualificação continuada é uma novidade e evita que o município fique sem efetivo nas ruas durante o Estágio de Qualificação. “Nós optamos pelo curso durante o ano todo e, assim, iremos ministrar as aulas na sede da própria Guarda no início dos turnos. Assim, eles recebem as instruções e vão para a rua até para colocar em prática o que estão aprendendo”, ressaltou.

Quase toda a formação teórica e prática está sendo realizada com recursos materiais e humanos próprios da Secretaria Municipal de Segurança ou de parcerias. “As aulas serão ministradas pelo corpo de instrutores da própria GCM e também por palestrantes convidados, que tenham notório saber em áreas que acrescentem à rotina do GCM”, ressaltou Paulo Gomes que informou que o efetivo da GCM de Espírito Santo do Pinhal está participando do Estágio de Qualificação no município. “Cumprirão as 80 horas com nossos instrutores”, contou.

O secretário municipal de Segurança falou sobre a importância da atividade. “O estágio visa qualificar nossos guardas, pois é também uma reciclagem para o uso de armas e um espaço para que todas as dúvidas sobre os mais diversos assuntos sejam sanadas”.