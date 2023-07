Guardas Municipais participam da primeira capacitação do projeto Cidadania para Todos

Treinamento foi focado no tema Justiça Restaurativa e a iniciativa faz parte do Protocolo Égide

Um grupo de 45 guardas municipais participou na manhã desta sexta-feira, 21 de julho, da primeira capacitação para Justiça Restaurativa e Cultura de Paz. O treinamento de hoje, com o tema “Introdução à Justiça Restaurativa”, foi ministrado pelo juiz da Vara de Infância e Juventude, Marcelo Bergo, e realizado na sede da Secretaria de Segurança Pública, entre 8h e 12h.

A ação é chamada “Cidadania para Todos”, uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação, e foi lançada pelo prefeito Dário Saadi no dia 7 de julho. A iniciativa também faz parte do Protocolo Égide – Estratégia Integrada Contra Incidentes em Escolas.

Ao todo, 145 guardas municipais passarão pela formação. No total, serão oito encontros, com aulas práticas e teóricas, sempre às sextas-feiras, das 8h às 12h. O objetivo é que os agentes de segurança se aprofundem em temas como: justiça restaurativa, comunicação não-violenta e gestão de conflitos. As aulas serão ministradas por representantes da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Ministério Público e a Vara da Infância e Juventude.

Égide

O Projeto Estratégia Integrada Contra Incidentes em Escolas (Égide) foi lançado pela Prefeitura de Campinas em abril deste ano. Instituiu nas unidades de ensino municipais um atendimento integrado e cooperativo entre a comunidade escolar, forças de segurança e equipamentos municipais para a proteção das pessoas nas escolas. As ações de prevenção incluem a capacitação da comunidade escolar; investimento em tecnologia, com a instalação de câmeras de vigilância nas unidades municipais de ensino; campanhas de prevenção contra bullying, intolerância e pela aceitação da diversidade; além do combate à violência e às fake news.