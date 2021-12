GUSTAVO REIS É ELEITO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREFEITOS DO MDB

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), foi eleito nesta quarta-feira (8) presidente da Associação Nacional de Prefeitas, Prefeitos, Vice-Prefeitas e Vice-Prefeitos do MDB, para um mandato de dois anos. A eleição, pela executiva nacional do partido, ocorreu em Brasília.

Ele será o responsável por coordenar os trabalhos de quase 1.500 prefeitos e vice-prefeitos, 800 prefeitos e quase 700 vice-prefeitos eleitos pelo partido.

“É uma alegria receber do nosso presidente nacional, deputado Baleia Rossi, essa missão de presidir a Associação Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos do MDB, que é o maior partido do nosso país. É muito importante um partido forte, trocando políticas públicas, trocando experiências e aprimorando cada vez mais para que a gente tenha um país cada vez mais plural e de igualdade. Fico muito honrado de exercer esse cargo. Obrigado a todos pela confiança”, disse Gustavo.

Gustavo Reis também é o atual presidente do Conselho de Administração da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e vice-presidente de Telecomunicações da FNP (Frente Nacional de Prefeitos).