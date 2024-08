Gusttavo Lima abre a 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba neste final de semana

O “Embaixador” Gusttavo Lima vai dar o pontapé inicial da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. O cantor e compositor sobre ao palco nesta sexta-feira (09) para cantar grandes sucessos que marcaram a sua carreira. Na mesma noite, Bruno & Denner também se apresentam. A realização da 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos. O evento tem o patrocínio do Supermercado Savegnago e da Drogal.

A festa continua no sábado (10), com o grande fenômeno do momento da música sertaneja, a “Boiadeira”, Ana Castela, e o DJ KVSH. O segundo final de semana tem o show das duplas Jorge & Mateus e Gustavo & Gessé no dia 16 de agosto. Luan Santana e Gustavo Mioto encerram o evento em grande estilo no dia 17 de agosto.

A festa “mais charmosa da região”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região. O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site da Tycket https://www.tycket.com.br/festa-do-pe-o-de-piracicaba-2024-12282.html.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

A 29ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage Garden. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

SHOWS

09/08 – Gusttavo Lima e Bruno & Denner

10/08 – Ana Castela e KVSH

16/08 – Jorge & Mateus e Gustavo & Gessé

17/08 – Luan Santana e Gustavo Mioto

Data: 09 a 17 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.