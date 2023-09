Há dez anos, Grupo Reviver oferece apoio a servidores que enfrentam a dependência química

A dependência química é tida como uma doença crônica que afeta pessoas que fazem o uso constante de determinadas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, e que compromete diretamente a vida psíquica, emocional, física e social do indivíduo. Classificada como um transtorno mental, também é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um problema social e tornou-se um desafio a ser enfrentado pela sociedade.

É com o intuito de ajudar servidores municipais que enfrentam esse problema que, em 1° de agosto de 2013, o Serviço Social do Departamento de Pessoal da Prefeitura de Itapira iniciou um grupo de apoio: o Grupo Reviver.

Tendo como principal finalidade o atendimento grupal e individual de funcionários que enfrentam – ou já enfrentaram – a dependência química (álcool e drogas), o trabalho também é voltado para a motivação pessoal e a criação de vínculos, tudo para proporcionar uma melhor qualidade de vida e a conscientização da importância de cada um frente ao trabalho desenvolvido na municipalidade.

Os encontros são coordenados pela assistente social Michelle Cruz Gonçalves de Oliveira e ocorrem às últimas quintas-feiras de cada mês na Sala de Reuniões da Prefeitura. “Ao longo desses dez anos conseguimos ajudar muitas pessoas com a escuta, os encaminhamentos e, especialmente, o apoio. A demanda pode ser espontânea dos próprios servidores ou também encaminhada pelas chefias imediatas, os quais também se tornaram grandes parceiros nesse período”, destacou Michelle.

O Reviver também impacta diretamente as questões administrativas da Prefeitura com a diminuição dos afastamentos e faltas injustificadas e melhora no convívio com colegas de trabalho. “Hoje temos uma parceria importante com a Secretaria de Negócios Jurídicos que sempre respeita o parecer social de cada caso. Além disso, devido a criação de vínculos, temos também uma melhor aceitação de ofertas de tratamento ambulatorial e internações voluntárias, além do apoio dos familiares”, completou a assistente social.

O atendimento do Serviço Social da Prefeitura é realizado com agendamento prévio pelos telefones (19) 3843.9130 e 99625.3824. Servidores que enfrentam esse problema ou as chefias imediatas podem entrar em contato. “Só tenho a agradecer o apoio e a confiabilidade da gestão municipal em acreditar no nosso trabalho frente à problemática enfrentada por muitos servidores. E estamos à disposição para ajudar a todos”, finalizou Michelle.