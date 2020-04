HINOS

11

Com um hino posso louvar,

O nosso Deus criador.

O hino levanta o ânimo,

Do fraco e do desertor.

O soldado canta no quartel,

A mulher lá na cozinha.

Fortalece o amor à Pátria,

Com o hino da Marinha.

Os hinos têm seus efeitos,

Têm beleza sem igual.

Para emocionar a nação,

Toque o Hino Nacional.

*1º Reis 8:28 – Mas atende senhor Deus meu a oração do teu servo. Ouve o hino e a oração que teu servo faz hoje em sua presença.

*Página do livro nº 5 “A Luz de Jesus” do escritor Valter Máz, que será lançado em breve.

*Homenagem ao Dia do Hino Nacional que comemoramos no dia 13 de abril.