Holambra confirma 243 casos de Covid-19 em uma semana e registra 18ª morte

Balanço do Departamento Municipal de Saúde de Holambra divulgado nesta quinta-feira, dia 3 de fevereiro, revela a confirmação de 243 casos de Covid-19 ao longo dos últimos 7 dias e uma nova morte. A cidade contabiliza, desde março de 2020, 3.661 registros e 18 óbitos. O bairro Imigrantes soma 983 confirmações, seguido do Groot com 341 e do Fundão com 305.

A 18ª vítima da doença é uma mulher de 64 anos que possuía comorbidades e morreu em 28 de janeiro. Moradora do bairro Alegre, ela estava internada na Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis.

O número de confirmações desta semana é 48,29% menor em relação à anterior, quando a cidade registrou o maior número de infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia: 470.

O diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, reforça a necessidade do uso correto da máscara, do distanciamento e da higienização frequente das mãos para diminuição da transmissão. “Faço também um apelo para que todos recebam as doses da vacina nas datas corretas. A imunização das crianças também é fundamental, sobretudo com a aproximação da volta às aulas”, explicou.

O diretor explica ainda que quem apresentar sintomas gripais leves deve ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Já pessoas que tiverem febre alta persistente e dificuldade para respirar devem procurar o atendimento de urgência e emergência na Policlínica Municipal.

Até o momento, 95,6% dos holambrenses já receberam a 1ª dose da vacina. 88,18% tomaram as duas doses ou o antígeno de dose única. 39% receberam o reforço do imunizante (3ª dose).

Dia V de Vacinação contra a Covid-19

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra vacinou 442 holambrenses no último sábado, dia 29 de janeiro, durante mais uma edição do Dia V de Vacinação contra a Covid-19. Deste total, 193 foram crianças. O atendimento foi realizado no Salão da Terceira Idade, das 8h às 13h, por ordem de chegada. Além do antígeno infantil, foram distribuídas 1ª e 2ª doses para moradores acima de 12 anos e 3ª dose para pessoas com mais de 18 anos.

Calendário fixo de vacinação contra a Covid-19

Holambra conta com dias e local fixos para a vacinação contra a Covid-19. A imunização de crianças entre 5 e 11 anos ocorre às segundas-feiras. A aplicação das doses em moradores a partir de 12 anos é realizada às quartas e sextas-feiras no mesmo local, por ordem de chegada, entre 8h e 12h e das 13 às 15h.