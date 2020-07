Holambra entrega reforma do Estádio Municipal Zeno Capato

A Prefeitura de Holambra entregou nesta quinta-feira, 30 de julho, a reforma do Estádio Municipal Zeno Capato. O espaço, que recebe diversas competições de futebol masculino e feminino durante o ano, passou por uma série de intervenções com o objetivo de melhorar a infraestrutura para atletas e torcedores.

Entre as melhorias estão a recuperação da iluminação e da irrigação do gramado, a instalação de novos bancos de reserva para jogadores e arbitragem e a substituição das redes dos gols e dos mastros articulados de bandeiras. Os vestiários ganharam pintura e chuveiros novos e a arquibancada ficou mais bonita: foi colorida e ilustrada com o brasão do município. Completam a lista de melhorias a substituição do alambrado no entorno do campo e da arquibancada, novos bancos, agora feitos de cimento, e a construção de muro com drenagem e instalação de redes de proteção. A sede administrativa do Departamento de Esportes também recebeu reparos e nova pintura.

O educador físico Lucas Krabbenborg participa dos campeonatos amadores de futebol do município há 14 anos e não vê a hora de poder usufruir das mudanças. “Esteticamente ficou muito bonito, os bancos novos irão proporcionar mais conforto e o gramado parece estar em condições muito melhores que tempos atrás”, falou. “Acredito que assim que a pandemia passar todos os que gostam de futebol estarão mais interessados e dispostos a usar o estádio”.

“O nosso estádio ficou ainda mais bonito e passou por um trabalho de recuperação para garantir condições adequadas para todos os tipos de competições após a retomada da normalidade. O calendário esportivo também foi fortemente impactado pela pandemia do novo coronavírus. Estamos procurando, neste período, deixar tudo pronto para a volta às atividades”, explicou o prefeito Fernando Fiori de Godoy.

Em função da quarentena não será realizada uma cerimônia de inauguração. Serão divulgadas imagens do local no portal do governo, em www.holambra.sp.gov.br, e também nas redes sociais da Prefeitura para que os holambrenses possam conhecer as mudanças realizadas no local. Outras 11 obras, como a reforma do Complexo Aquático e a construção das pistas de skate e de bicicross também serão entregues esta semana seguindo este formato virtual.