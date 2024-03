Holambra estreia com empate na Taça EPTV de Futsal

A equipe de Holambra estreou na Taça EPTV de Futsal com um empate em 2 a 2 com o time de Pinhalzinho. A partida ocorreu nesta segunda-feira, 11 de março, no Ginásio Municipal da Cidade das Flores. É a primeira vez que a equipe holambrense participa da competição.

“Começamos ganhando, marcamos 2 a 0, mas acabamos cedendo o empate”, disse o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello. “Nossa equipe é forte, montada pelo treinador Yan Aguiar com base nos atletas que disputaram a última competição de futsal da cidade. Estamos trabalhando para irmos longe na competição.”

O próximo compromisso será no dia 4 de abril contra a equipe de Amparo, no Ginásio Municipal da cidade adversária, às 20h45.

A competição, que está na 10ª edição, reúne 23 equipes da região divididas em sete grupos. De acordo com a organização, a final da Taça EPTV será em 18 de maio, com transmissão ao vivo na programação da emissora e também no GE Campinas.

Sobre a Taça EPTV de Futsal

Lançada em 1985, a Taça EPTV de Futsal promove há 38 anos uma união entre esporte e responsabilidade social nas regiões de Campinas, Central, Sul de Minas e de Ribeirão Preto. É considerado como um dos maiores eventos esportivos do interior de São Paulo.