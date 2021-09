Holambra irá aplicar 3ª dose em moradores com mais de 80 anos na próxima quinta-feira

Holambra irá aplicar na próxima quinta-feira, dia 23 de setembro, a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 em moradores a partir de 80 anos e imunossuprimidos – pacientes transplantados, com câncer, HIV/AIDS ou que realizem hemodiálise. O atendimento será por ordem de chegada no Salão da Terceira Idade, das 8h às 12h e entre 13h e 15h (ou até o término das doses). É necessário apresentar Cartão Cidadão, documento oficial com foto e comprovante de vacinação.

“É importante lembrar que a dose de reforço será aplicada apenas em moradores que tenham recebido o complemento da vacina há pelo menos 6 meses”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

Ainda segundo o diretor, a aplicação de primeira dose está temporariamente suspensa na cidade. A pasta aguarda a chegada de novos lotes do antígeno para a retomada do processo.

2ª dose O Departamento Municipal de Saúde irá realizar a aplicação de 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em dois dias da próxima semana, no Salão da Terceira Idade, das 8h às 12h e entre 13h e 15h. Em 22 de setembro serão atendidos moradores que aguardam o complemento dos antígenos da FioCruz/Astrazeneca e da Pfizer. No dia 23 será vez de quem irá receber o imunizante Butantan/CoronaVac. Não é necessário realizar agendamento. Basta comparecer ao local com o comprovante de vacinação e documento oficial com foto. O complemento será aplicado somente em quem recebeu a primeira dose no município.

Fonte: PMH