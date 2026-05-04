Homem com dois mandados de prisão é capturado no Recanto das Águas

Suspeito foi localizado em estabelecimento próximo à divisa entre Cosmópolis e Paulínia

Um homem de 26 anos, procurado pela Justiça, foi preso no domingo, dia 3, no bairro Recanto das Águas, em Cosmópolis.

De acordo com informações, a Guarda Civil Municipal de Paulínia recebeu denúncia sobre o paradeiro do suspeito, que estaria em um estabelecimento comercial na região, próxima à divisa entre os dois municípios.

Durante a abordagem, foi constatado que havia dois mandados de prisão em aberto contra o indivíduo. Um deles pelo crime de roubo em ônibus urbano em Paulínia e outro por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou os mandados judiciais. Ele permaneceu à disposição da Justiça e deve ser transferido para uma unidade prisional.

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