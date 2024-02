Homem de 44 anos é preso em Pedreira por armazenamento de pornografia infantil

Da Redação

Na manhã de 15 de fevereiro, a Polícia Civil, através da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Campinas, realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem de 44 anos na cidade de Pedreira, interior de São Paulo. A ação ocorreu em resposta a denúncias recebidas em colaboração com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas) dos Estados Unidos e a Polícia Federal.

Com base em investigações constantes de atividades ilícitas online, a 1ª DIG/DEIC conduziu ações proativas em ambiente cibernético. Após a identificação de atividade suspeita, foram realizadas investigações adicionais, culminando na obtenção de um mandado de busca e apreensão domiciliar, deferido pelo juízo da 1ª Vara de Pedreira.

Na residência do suspeito, durante a busca, foi encontrado um aparelho celular contendo uma grande quantidade de arquivos de vídeos e fotos contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil (CSAM). Uma análise realizada pela equipe do Instituto de Criminalística confirmou a presença de um aplicativo de troca de mensagens contendo fotografias de pornografia infantil, bem como evidências de que o suspeito transmitia e distribuía esse conteúdo para terceiros.

Diante das evidências, o suspeito foi encaminhado à 1ª DIG/DEIC para as devidas providências. Ele responderá pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que foram qualificados como hediondos pela Lei 14.811/2024. Se condenado, o homem poderá cumprir pena de até 8 anos de reclusão.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e ressalta a importância da colaboração da sociedade na denúncia de atividades criminosas. A investigação contou com o apoio da tecnologia e da cooperação internacional, demonstrando a eficácia do trabalho conjunto no enfrentamento desse tipo de crime.

Fonte Jornal A Noticia