Homem é baleado durante abordagem da GCM em Cosmópolis após tentativa de desarme

Caso ocorreu durante patrulhamento em área com denúncias de tráfico e segue sob investigação

Um homem ficou ferido após ser baleado durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal na tarde de domingo, dia 3, em Cosmópolis.

De acordo com o registro da ocorrência, agentes realizavam patrulhamento pela Rua Valter Dester, em uma área conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, quando abordaram um suspeito.

Durante a ação, um dos guardas teria sido surpreendido por uma tentativa de tomada de sua arma. Diante da situação, o agente efetuou um disparo para conter a ameaça, atingindo a perna do indivíduo.

Testemunhas relataram que os agentes deram ordens para que o homem se deitasse, mas ele teria resistido à abordagem.

A vítima foi socorrida inicialmente à Santa Casa e, posteriormente, transferida ao Hospital de Clínicas da Unicamp para realização de procedimento cirúrgico.

Moradores da região auxiliaram no atendimento até a chegada das equipes de resgate. O local passou por perícia, embora tenha sido alterado antes da análise.

O caso segue sob investigação para apuração das circunstâncias da ocorrência.

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