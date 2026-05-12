Homem é encontrado morto com marcas de tiros em área rural de Cosmópolis

Moradores relataram disparos durante a madrugada e caso é investigado pela polícia

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (11) em uma área rural de Cosmópolis. O corpo apresentava diversas marcas de tiros na região da cabeça.

Segundo informações da ocorrência, moradores relataram terem ouvido cerca de quatro disparos durante a madrugada. Pela manhã, um sitiante que verificava os arredores da propriedade encontrou a vítima caída e acionou a Polícia Militar.

Equipes do Gepar estiveram no local e confirmaram o óbito. De acordo com os policiais, a vítima era conhecida por frequentar locais ligados ao tráfico de drogas.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso segue sob investigação.

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