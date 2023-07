Homem é preso após agredir mãe e irmão em Mogi Guaçu

Reportagem: Susi Baião

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Mogi Guaçu, após agredir sua própria mãe e irmão, além de causar danos materiais à residência. O episódio de violência doméstica ocorreu na tarde dessa quinta-feira (13),no bairro Jardim São Carlos e chamou a atenção das autoridades locais.

Ao chegar ao local, os policiais conversou com a vítima, que relatou que seu filho, identificado como L.V.R, é usuário de drogas e que ela possui uma medida protetiva em vigor contra ele. Segundo a mãe, o filho pulou o muro e invadiu a residência, agredindo seu irmão mais novo e tentando violentamente tomar o celular dela enquanto ela telefonava para o número de emergência, 190. Após as agressões, o agressor fugiu do local.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, os policiais agiram rapidamente e localizaram o agressor próximo à residência de sua mãe. Ele foi detido e recebeu voz de prisão por descumprir uma medida protetiva e por agredir a mãe e o irmão.

Em seguida, todas as partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foram tomadas as medidas administrativas necessárias. O agressor foi preso e ficou à disposição da justiça para responder por seus atos.

A ocorrência conto com a participação eficiente e rápida do cabo Charles, soldado Lepri, 1º sargento Dias, cabo Edson, cabo Acácio, cabo Celegati e soldado Leomar, que trabalharam em conjunto para garantir a segurança das vítimas e a prisão do agressor.