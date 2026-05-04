Homem é preso por descumprimento de medida protetiva após ameaças em Jaguariúna

Ocorrência foi registrada no domingo e envolveu agressões, tentativa de fuga e apreensão de munições

Um homem foi preso no final da tarde de domingo, dia 3, por descumprimento de medida protetiva no bairro Florianópolis, em Jaguariúna.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência familiar. No local, a vítima informou que possuía medida protetiva contra o ex-companheiro, expedida dias antes devido a agressões e ameaças constantes.

Segundo o relato, ao retornar para casa, encontrou o homem dentro da residência, onde ele teria feito novas ameaças contra ela e suas filhas, além de empurrá-la. Para acionar a polícia sem levantar suspeitas, a vítima simulou um pedido por telefone.

Com a chegada da equipe, o indivíduo fugiu pelos fundos da residência, pulando de uma altura de aproximadamente três a quatro metros. Após buscas, ele foi localizado escondido atrás de um tanque.

Durante a ocorrência, a vítima indicou a presença de munições deixadas no imóvel, que foram localizadas e apreendidas. O suspeito alegou ter encontrado o material em um terreno, versão que será apurada.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12)