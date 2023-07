Homem é preso por descumprimento de medida protetiva contra a mãe

Reportagem:

Um homem foi preso na cidade de Jaguariúna, após descumprir uma medida protetiva em favor de sua mãe. A ação policial ocorreu na madrugada dessa terça- feira (11),na Rua Atilo Rodrigues Bueno, no Bairro Boa Vista e resultou na detenção do indivíduo.

De acordo com informações do histórico policial, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atendimento à ocorrência. Os policiais, soldado Magalhães e soldado Vianna, entraram em contato com A.P.C.T, mãe do acusado. Ela relatou à equipe que seu filho chegou em sua residência de forma violenta, batendo na porta sem autorização, mesmo tendo uma medida protetiva em vigor contra ele. Além disso, o indivíduo danificou os vidros da janela e do carro.

Diante dos fatos apresentados, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia local. Um boletim de ocorrência foi registrado contra ele por descumprir a medida protetiva. Atualmente, o acusado encontra-se detido aguardando a decisão da Justiça. A ação policial contou com o apoio do cabo Fachin e da soldado Alessandra.