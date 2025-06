Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha, em Mogi Guaçu

Ao todo, 138 microtubos de cocaína e R$ 378 foram apreendidos com o suspeito, que confessou a venda de entorpecentes no local.

A Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu um homem de 22 anos por tráfico de drogas no final da tarde desta segunda-feira, 23 de junho. A ação aconteceu na Rua Vereador José Augusto Caveanha, no bairro Santa Terezinha.

Durante patrulhamento, a equipe policial suspeitou do comportamento do indivíduo, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura e tentou esconder algo no bolso da blusa. Na abordagem, os policiais encontraram uma embalagem plástica com 26 microtubos contendo cocaína e a quantia de R$ 378,00 em dinheiro.

O suspeito admitiu estar vendendo drogas no local e indicou que havia mais entorpecentes escondidos em uma residência. No endereço fornecido, os policiais localizaram mais 112 microtubos da mesma substância, distribuídos em quatro invólucros e escondidos sob uma telha no beiral da casa.

Ao todo, foram apreendidos 138 microtubos de cocaína e R$ 378,00 em dinheiro. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Militar destaca a importância do patrulhamento preventivo e das denúncias anônimas no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade no município