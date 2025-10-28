Homem é preso por violência doméstica em Mogi Mirim

Polícia Militar age rapidamente após agressão no Jardim Scomparim; vítima sofreu ferimentos no rosto e cabeça

Na tarde de segunda-feira (27), a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica, lesão corporal e ameaça, no bairro Jardim Scomparim, em Mogi Mirim.

Os policiais foram acionados após denúncias de agressão. Ao chegarem ao local, encontraram uma ambulância do SAMU e um homem correndo da residência. Populares apontaram o indivíduo como o agressor. Outra equipe policial conseguiu abordá-lo nas proximidades.

Em conversa com os policiais, a vítima relatou que, ao chegar do trabalho, foi confrontada pelo esposo, que havia ingerido bebida alcoólica e exigia dinheiro. Diante da negativa, o homem a perseguiu, agrediu com socos no rosto e bateu sua cabeça contra um muro.

Após receber atendimento médico, a mulher foi liberada e encaminhada à Central de Polícia Judiciária. O agressor permaneceu detido, à disposição da Justiça.