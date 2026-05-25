Homem é preso por violência doméstica, furto e ameaça em Mogi Guaçu

Vítima relatou agressões físicas e psicológicas, além de ameaças de morte e uso indevido de cartão bancário

A Polícia Militar prendeu um homem pelos crimes de violência doméstica, furto e ameaça no domingo (24), na Vila São Carlos, em Mogi Guaçu.

Segundo a corporação, os policiais foram acionados via COPOM para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, a equipe constatou que o suspeito tentava fugir transportando pertences em sacolas plásticas acopladas a uma motocicleta.

Em contato com a vítima, ela relatou que vinha sofrendo agressões físicas e psicológicas há alguns meses. Ainda segundo o relato, no domingo, o homem teria a agredido com tapas e chutes.

A vítima também informou que o suspeito teria subtraído seu cartão bancário e realizado gastos de aproximadamente R$ 300. Após ela solicitar apoio policial, o homem ainda teria feito ameaças de morte.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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