Hospital Mário Gatti realiza sábado (11/02) mutirão na área de Urologia Serão realizadas biópsias de próstata em pacientes que tiveram alteração no exame PSA

Mário Gatti realiza o segundo mutirão neste ano e 22 pacientes farão as biópsias

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti realiza neste sábado, 11 de fevereiro, mutirão para a realização de biópsia de próstata, procedimento indicado para pacientes que apresentam alteração no exame de sangue (PSA) e no exame de toque retal e que é essencial para descartar a suspeita ou iniciar o tratamento de câncer.

Este será segundo mutirão realizado pela área de Urologia do hospital este ano e 22 pacientes farão biópsias guiadas por ultrassonografia. O primeiro ocorreu em 28 de janeiro, com 21 pacientes.

A biópsia é um exame rápido, feito por ultrassom, na qual são removidas amostras de tecido do órgão para serem avaliadas por exame anatomopatológico. Os pacientes submetidos ao procedimento apresentam condições indicativas de câncer, como níveis elevados de PSA e alterações no formato, tamanho ou textura da próstata observadas pelo médico por meio do exame de toque.

As amostras coletadas nas biópsias são encaminhadas para análise laboratorial e, em até 30 dias, os pacientes serão chamados para consulta, e o médico definirá o tratamento a ser dado para os casos positivos – cirurgia ou quimioterapia.

Segundo câncer mais frequente entre os homens, atrás dos tumores de pele, Campinas registra entre 500 e 600 novos casos anualmente. Nos últimos cinco anos, a cidade detectou 80 mortes pela doença, em média, ao ano.