Hospital Municipal ampliará assistência com mamógrafo mais moderno

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos inicia nesta sexta-feira, dia 8 de julho, o serviço de agendamento de mamografia para atendimento com um equipamento mais avançado, ampliando, assim, a assistência para todos os diferentes padrões de mama.

O aparelho usado até aqui, de menor capacidade, restringia o atendimento para parte da demanda existente na cidade. Agora, todas as mulheres poderão realizar os exames regularmente. A agenda, como de costume, é feita presencialmente na recepção do Setor de Radiologia da unidade.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo, a mudança é resultado do novo contrato de gestão por parte de uma Organização Social, que assumiu na última semana os serviços do hospital.

“Temos uma série de novidades e melhorias previstas já para as próximas semanas. Uma delas é o atendimento com este equipamento de mamografia, que recebeu um novo acessório. Ele nos permitirá ampliar a assistência oferecida atualmente às mulheres guaçuanas”, destacou.

Em Mogi Guaçu, neste momento, não há atraso em exames dessa natureza na rede pública. A fila foi zerada no ano passado pela Secretaria Municipal de Saúde a partir da realização de mutirão que marcou a programação do Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama. Esse ano, em abril, a cidade recebeu a carreta da mamografia do Programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado. Neste período, cerca de 550 atendimentos foram realizados.

O equipamento mais moderno eliminará a necessidade, para algumas mulheres, de deslocamento para realização da avaliação em outros municípios.