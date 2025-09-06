Identificadas as vítimas do incêndio que matou três irmãos em Pedreira

Foto Jornal A Notícia

Prefeitura custeará funerais; outros cinco familiares seguem sob cuidados médicos e receberão apoio assistencial

Foram identificadas as três vítimas fatais do incêndio que atingiu duas casas na madrugada deste sábado (6), em Pedreira (SP). Morreram no local Bruno Otávio Muniz da Silva, de 15 anos, Ana Julia Muniz da Silva, de 12 anos, e Pietro Oliveira Muniz, de 8 anos. Eles eram irmãos.

A tragédia também deixou outros cinco familiares feridos, entre eles o pai, a mãe, a avó e duas crianças, de 3 e 11 anos. As vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Central de Ambulâncias, e levadas ao Pronto-Socorro do Hospital Humberto Piva, em Pedreira.

De acordo com a Polícia Militar, a avó das crianças foi resgatada em estado grave e deverá ser transferida para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas. Os demais sobreviventes não correm risco de morte.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que a prefeitura custeará os funerais das crianças e que a família será acolhida após as altas hospitalares. A Polícia Científica investiga a causa do incêndio.