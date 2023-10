Impacto da Felicidade é tema de palestra na Câmara de Paulínia

A Câmara de Paulínia promoveu nesta quinta-feira (26/10) a palestra “Impacto da Felicidade na Sua Vida”, com a participação de servidores da Casa, funcionários públicos municipais, autoridades e público em geral.

A palestrante Sandra Teschner mostrou ferramentas para cada pessoa viver com felicidade, na vida pessoal e profissional, mesmo que nem sempre tenhamos momentos alegres. Ela apresentou dinâmicas, vídeos e experiências. Também afirmou que investir em felicidade no ambiente de trabalho gera mais produtividade e criatividade.

Na abertura, o público acompanhou apresentação animada do grupo Divas, do Centro de Convivência do Idoso – Tia Lídia.

O presidente da Câmara, Edilsinho Rodrigues, declarou que a Casa tem investido em melhorias para seus servidores (efetivos, comissionados e terceirizados) e em atividades para aproximar o Legislativo da população.

Também estiveram presentes os vereadores José Soares e Messias Brito; o vice-prefeito de Paulínia, Sargento Camargo; a secretária de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Beatriz Anacleto, e a diretora de Turismo e Eventos da Prefeitura, Andréia Perini.