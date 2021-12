INAUGURAÇÃO, DENOMINAÇÕES E CONVÊNIOS: SKAF VISITA AMPARO

O presidente da Fiesp, do Sesi-SP e do Senai-SP frisou a importância dos investimentos feitos pela indústria na educação dos jovens e na formação profissional

O município de Amparo foi o primeiro a receber o presidente da Fiesp e do Sesi-SP na agenda de sexta-feira (26/11) pelo interior de São Paulo, na qual Paulo Skaf inaugurou uma escola, assinou convênios do Programa Atleta do Futuro e denominou patronos para os centros de ensino.

O fundador da Ypê, empresa do segmento de higiene e limpeza, foi o escolhido para ser patrono do centro educacional do Sesi-SP em Amparo. A recém-denominada Escola Sesi “Waldyr Beira” atenderá cerca de 450 alunos em 2022 e já recebeu R$ 32 milhões de investimento para melhoria dos espaços pedagógicos e aquisição de equipamentos modernos, tudo para garantir mais qualidade de ensino.

“Uma escola como essa terá milhares de alunos e é importante ter alguém, como referência, que foi bom filho, bom pai, bom marido, bom cidadão, empresário, e que inspire, pois durante a sua vida construiu coisas boas”, disse o presidente Paulo Skaf, ao lembrar que “hoje se faz uma uma justa homenagem à família Beira” que doou o terreno.

Waldir Beira Júnior, filho do patrono, lembrou que há pessoas que trabalham diariamente para oferecer educação. Ao referir-se ao pai, disse que: “Sua visão era deixar um mundo melhor, e efetivamente ele fez isso, pois acreditava na força do trabalho e também foi grande promotor da educação”, pois fundou uma instituição, o Serviço Espírita de Proteção à Infância (Sepi), que abriga cerca de 600 crianças, que têm aulas e recebem formação profissionalizante.

O prédio curvo do Sesi-SP, de Amparo, tem salas de aulas, laboratórios de Ciências e Tecnologia, Ciências Físicas e de Química e Biologia, além de um laboratório de mídia e tecnologia. A estrutura ainda conta com cozinha, refeitório e uma grande área com um campo de futebol society para aulas abertas.

Paulo Skaf também assinou o convênio Atleta do Futuro (PAF) com o município de Amparo (200 vagas), em uma parceria que prevê a prática de modalidades esportivas – futsal e futebol – de forma gratuita para crianças de 6 a 17 anos de toda a comunidade.