Incêndio de grandes proporções destrói loja das Casas Bahia no Centro de Santa Bárbara d’Oeste

Equipes de bombeiros de quatro cidades atuaram no combate às chamas; até o momento não há registro de vítimas

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma unidade das Casas Bahia na região central de Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta terça-feira (19). O imóvel fica localizado ao lado da Igreja Matriz, em frente à Praça Central da cidade.

As chamas puderam ser vistas de diferentes pontos do município e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Bárara d’Oeste, Americana, Nova Odessa e Piracicaba. A ocorrência também contou com apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil e equipes do Departamento de Água e Esgoto.

Vídeos registrados por moradores mostram fogo intenso, estalos e parte da estrutura do prédio cedendo durante o incêndio. Moradores da região relataram forte calor, grande quantidade de fumaça e fuligem espalhada pelas proximidades.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes permaneceram no combate às chamas até o final da noite utilizando caminhões e unidades de resgate. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou, por meio de nota, que não houve vítimas no incidente.

Segundo a administração municipal, a Guarda Civil Municipal foi acionada por populares pouco antes das 22h após o início do fogo. Caminhões-pipa também foram disponibilizados para auxiliar no abastecimento de água durante a operação.

A área foi isolada pelas forças de segurança e a Defesa Civil acompanha a situação para avaliar possíveis riscos estruturais no imóvel. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.

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