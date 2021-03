Índice de isolamento social em Jaguariúna fica abaixo da meta

O índice de isolamento social em Jaguariúna ficou abaixo da meta de 50% estabelecida pelo Governo do Estado como um dos parâmetros para tentar reduzir a circulação do coronavírus na fase emergencial do Plano São Paulo. Nesta quinta-feira (18), o índice da cidade registrou 44% e, na quarta-feira (17), 45%.

Os dados são do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, que monitora diariamente a adesão dos municípios ao isolamento social a partir de informações da rede de telefonia móvel.

O índice também ficou abaixo da meta em praticamente todas as demais cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Nesta quinta, apenas Monte Mor apresentava índice de isolamento superior a 50%.

Os especialistas recomendam o distanciamento social como uma das formas de tentar diminuir a proliferação da Covid-19 e a medida integra o pacote de ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus.

Em Jaguariúna, a ocupação dos leitos de UTI na rede de saúde ultrapassou os 200%.