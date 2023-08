Iniciativa do Programa Proerd nas Escolas Municipais de Engenheiro Coelho

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Muncipal

No esforço contínuo para oferecer uma educação integral e consciente, representantes da Polícia Militar se uniram à Secretaria de Educação de Engenheiro Coelho para debater a introdução do programa Proerd nas escolas municipais.

O encontro significativo reuniu figuras-chave como o Sargento Menatti, o Cabo Oliveira e o Cabo Soares, juntamente com a coordenadora pedagógica Juliana Barbosa, a professora Josi Rosa e Carla, representante da Secretaria de Educação.

O Proerd se destaca por proporcionar cursos ministrados por policiais militares voluntários, que receberam capacitação pedagógica específica.

Este programa valioso é moldado através de colaborações entre pais, professores, estudantes e a comunidade em geral, concentrando-se na prevenção do consumo de substâncias ilícitas, na promoção de relacionamentos saudáveis e no bem-estar global dos participantes.

Uma das ênfases do curso é orientar os alunos sobre como identificar e evitar más influências, resistir a pressões diretas ou indiretas e, fundamentalmente, buscar apoio e orientação dos pais ou responsáveis sempre que necessário.

Com entusiasmo, a primeira turma do Proerd deu início ao seu percurso na quarta-feira, 16 de agosto, contando com a participação dos alunos do 5º ano da Escola José Forner.

Através dessa parceria engajada, o Programa Proerd se estabelece como uma força motriz no fortalecimento da educação e prevenção, garantindo um futuro mais seguro e saudável para os jovens de Engenheiro Coelho.