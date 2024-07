Inscrições abertas para 4º módulo das oficinas de Bordado Livre em Artur Nogueira

Interessados podem se matricular presencialmente na Casa da Agricultura ou via telefone; vagas são preferencialmente para produtoras rurais

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, está com as inscrições abertas para o 4º módulo das oficinas de Bordado Livre. As aulas serão ministradas de agosto a dezembro de 2024.

As vagas são preferencialmente para produtoras rurais do município. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Casa da Agricultura, localizada na Rua Nossa Senhora das Dores, 326, Centro, ou pelo telefone (19) 3827-9723, de segunda à sexta, das 8h às 16h.