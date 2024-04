INSCRIÇÕES ABERTAS PARA AULAS DE TAEKWONDO

Mais uma modalidade esportiva será oferecida para a população de Mogi Mirim pela Prefeitura. A Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) está com inscrições abertas para aulas de taekwondo. As atividades serão no Ginásio Municipal Maria Paula Bueno, na Vila Dias, sempre às sextas-feiras, das 19h às 21h.

A primeira aula será no dia 26 de abril. Serão atendidas crianças a partir dos 5 anos. Para participar é fácil. Basta se dirigir até a Sejel e realizar a inscrição. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 11h30 e das 13h às 16h30. A Sejel fica na Rodovia Deputado Nagib Chaib, nº 460, no bairro Morro Vermelho.

É necessário levar duas fotos 3×4 recentes, e cópias de RG, CPF, Carteira Geral de Vacinação, Cartão do SUS e comprovante de residência (constar rua, nº, bairro, CEP e cidade) do futuro (a) aluno (a). Em caso de menor de idade, também é necessária a apresentação de cópia do RG, CPF ou CNH e do comprovante de residência (constar rua, nº, bairro, CEP e cidade) do responsável.