Inscrições Abertas para o XXIV Salão de Artes de Mogi Guaçu: Participe Até 25 de Outubro

A Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) de Mogi Guaçu está com inscrições abertas para o XXIV Salão de Artes, conforme o edital 53/SECULT/2024. Interessados podem se inscrever até o dia 25 de outubro, presencialmente na sede da Secretaria, na Avenida dos Trabalhadores, 2651, Jardim Camargo, Mogi Guaçu/SP, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Quem preferir, pode enviar as obras via Correios, com data de postagem até 23 de outubro.

Serão selecionadas até 50 obras nas modalidades de pintura (acadêmica e contemporânea), desenho (adulto e infanto-juvenil) e escultura. Cada artista pode inscrever até dois trabalhos inéditos por modalidade, que devem estar em boas condições de preservação.

A exposição das obras acontecerá de 5 a 28 de novembro de 2024 no Hall de Entrada do Centro Cultural “José Fantinato”, com entrada gratuita. A cerimônia de premiação será realizada no dia 22 de novembro, às 19h, na Sala de Vídeo “Célia Maria Stábile”, no mesmo local. Os vencedores de cada modalidade receberão troféus e prêmios em dinheiro: R$ 300 para o 1º lugar, R$ 200 para o 2º e R$ 100 para o 3º.

Após o término da exposição, os artistas devem retirar suas obras entre os dias 2 e 6 de dezembro, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Obras não retiradas dentro do prazo serão incorporadas ao acervo da Secretaria, conforme o termo assinado na inscrição.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a SECULT pelo e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3811-8650.