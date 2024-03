Inscrições de processo seletivo para contratação de auxiliares de educação inclusiva acontecem na próxima semana

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação irá realizar nos dias 25, 26 e 27 de março as inscrições para contração de auxiliares de educação inclusiva. O processo seletivo simplificado de análise de currículo e contagem de títulos destina-se a selecionar candidatos para provimento de emprego do Quadro Temporário da Prefeitura. Inicialmente, serão 14 vagas.

As inscrições serão efetuadas somente de forma presencial e diretamente na sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Avenida Bandeirantes, 945, no Parque Cidade Nova, no período das 8h às 16h. A previsão é de que o processo seletivo seja homologado no dia 10 de abril.

O salário é de R$ 1.735,42 para 40 horas semanais, sendo 26 horas e 40 minutos de atividade de interação com alunos e de apoio ao professor; 5 horas e 20 minutos de Trabalho Pedagógico Individual (HTPI); 2 horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC); e 6 horas de estudos em Local de Livre Escolha (ALLE).

Para se inscrever, o candidato deve ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no ato da inscrição, entregar a ficha cadastral preenchida. Não será admitida inscrição mediante procuração. O processo seletivo simplificado será realizado da seguinte forma: análise de currículo e contagem de títulos, sendo a classificação da maior soma de pontos para a menor e terá vigência de um ano podendo ser prorrogado por igual período.

As informações sobre os resultados serão publicadas no site www.mogiguacu.sp.gov.br, no Quadro de Avisos do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Educação e no Diário Oficial do Município (https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html). É de responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.

O edital completo deste processo seletivo já está disponível no site da Prefeitura de Mogi Guaçu, na aba de serviços, Diário Oficial do Município, desta quinta-feira, 21 de março.