Inscrições estão abertas no BEA para a castração de cães e gatos

O Bem-Estar Animal (BEA) está com as inscrições abertas para a castração de cães e

gatos. O prazo será encerrado no dia 25 de fevereiro. Nesta etapa serão

disponibilizados 500 cadastros.

“É importante que as castrações sejam feitas para que não haja risco de abandono de

animais. O primeiro controle deve ser feito pela própria família”, frisou o secretário de

Meio Ambiente, Oberdan Quaglio, responsável pela gestão do órgão municipal.

A inscrição é somente presencial. Portanto, o proprietário dos pets precisará

comparecer na rua Joaquim Dias Guerreiro, 111, Jardim 31 de Março, das 8h às

11h30 e das 14h às 15h30.

Para participar, o interessado precisa receber até dois salários-mínimos ou estar

inscrito no Cadastro Único do município e seja beneficiário de algum programa social

(auxílio ou bolsa). Para efetuar a inscrição, a pessoa terá de ter idade mínima de 16

anos e apresentar os documentos originais do RG, CPF, comprovantes de residência,

de renda e do Cadastro Único.

Mais serviços

O BEA oferece uma série de serviços, além da castração de animais. De segunda a

sexta-feira, das 8h às 15h, há a realização de consultas veterinárias, além do

atendimento aos casos de denúncias de maus-tratos aos animais. O agendamento

pode ser realizado através do telefone (19) 3804-5005.