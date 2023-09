Inscrições para a 16ª Corrida Boldrini terminam dia 23 de setembro

Prova com percurso de 5k e 10k será realizada às 8h, dia 1º de outubro, na Lagoa do Taquaral, em Campinas; verba arrecadada será revertida ao hospital, que é referência no tratamento de câncer pediátrico.

Com o tema “Respire, transpire e inspire”, a 16ª Corrida Boldrini está com as inscrições abertas para a prova que será realizada no dia 1º de outubro, na Lagoa do Taquaral, em Campinas, a partir das 8h. O prazo para a inscrição termina no dia 23 de setembro, e o valor para qualquer modalidade é de R$ 110,00.

A largada será na Praça Arautos da Paz, e os atletas podem participar da caminhada 5k ou corrida 5k e 10k. Todo o valor arrecadado será revertido ao Centro Infantil Boldrini, hospital referência no tratamento do câncer pediátrico e doenças do sangue.

“A corrida quer incentivar as pessoas a praticarem atividade física e exercitarem a solidariedade, e o nosso mote ‘Respire, transpire, inspire’ traduz isso. Queremos dar exemplo para nossas crianças de como o esporte é importante para a saúde e, ao mesmo tempo, contarmos com a ajuda para continuarmos com nosso trabalho no hospital, que depende de ações solidárias como esta”, diz Dra. Silvia Brandalise, presidente do Centro Infantil Boldrini.

Como incentivo, serão concedidos descontos para equipes. Grupos de até 10 pessoas terão desconto de 5%; de 11 a 20 pessoas,10%, e acima de 20 pessoas, 15%. As inscrições desses grupos deverão ser realizadas exclusivamente pelo e-mail do hospital – boldrinicampinasgmailcom.

As inscrições individuais podem ser feitas aqui

Todos os participantes das provas receberão medalhas. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina das corridas 5k e 10k serão premiados com troféus.

O kit para os atletas, entregue no dia 30 de setembro, em local a ser definido, será composto por um número de identificação, chip de cronometragem descartável, bag gym, camiseta e brindes promocionais.

O evento é patrocinado pela 3M e com organização técnicada PRoworld.

SOBRE O CENTRO INFANTIL BOLDRINI – O Centro Infantil Boldrini, maior hospital especializado na América Latina, localizado em Campinas, atua há 45 anos no cuidado a crianças e adolescentes com câncer e doenças do sangue.

Atualmente, o Boldrini acompanha cerca de 10 mil pacientes de diversas cidades brasileiras e alguns de países da América Latina, sendo a maioria (80%) pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Um dos centros mais avançados do país, o Boldrini reúne alta tecnologia em diagnóstico e tratamento especializado, comparáveis ao Primeiro Mundo, disponibilidade de leitos e atendimento multiprofissional às crianças portadoras dessas doenças.