Inscrições para a 47ª MEG se encerram no próximo dia 15 de setembro

A 47ª edição da Maratona Esportiva Guaçuana (MEG), organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), está com inscrições abertas para as equipes esportivas interessadas em participar da tradicional competição. A inscrição pode ser feita até às 16h da próxima sexta-feira, dia 15 de setembro. O cadastramento deve ser realizado de forma online por meio do link: https://forms.gle/2MH8YUoLZhQHpCkU7. A competição será disputada entre os dias 30 de setembro e 26 de novembro.

A SEL disponibilizará um link para que as equipes inscrevam seus atletas para as disputas das modalidades individuais, como nos casos de xadrez e damas. O cadastramento deverá ser feito até às 23h59 da quarta-feira que antecede a disputa da respectiva modalidade. Para participar da MEG, a equipe deve se inscrever, no mínimo, em uma modalidade coletiva. A idade mínima para participação é de 7 anos, com exceção de damas, natação e xadrez.

Na atual edição, serão disputadas 25 modalidades: atletismo, badminton, basquete 3×3, basquetebol, beach tênis, biribol, bocha, ciclismo, dança de salão, dominó, futevôlei, handebol, damas, malha de terra, malha oficial, mountain bike, natação, prova pedestre, rainha, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado, voleibol indoor e xadrez.

A MEG terá categorias masculinas e femininas de pessoas com deficiência (PCD), pré-mirim (nascidos em 2011 ou após), mirim (nascidos em 2008 ou após), juvenil (nascidos em 2007, 2006 ou 2005), adulto (livre), master (nascidos em 1983 ou antes) e veteranos (nascidos em 1973 ou antes). Cada modalidade terá suas determinadas categorias.

No dia 19 de setembro, às 19h, a Pasta realizará um congresso técnico, quando será tratado sobre a apresentação das equipes inscritas por modalidades, sorteio dos grupos das equipes coletivas e divulgação do calendário oficial. Em caso de eventuais dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a Secretaria de Esporte pelo WhatsApp: (19) 99854.4817.

Desfile de Rainhas

Sendo disputada exclusivamente na categoria feminina, as candidatas do Concurso de Rainhas da 47ª edição da MEG terão que possuir, no mínimo, 16 anos completos, não ter sido coroada a Rainha de outra MEG, deverão residir em Mogi Guaçu e não precisarão ser necessariamente uma atleta de outra modalidade. A roupa para o desfile deverá ser short e top, os quais não são fornecidos pela SEL.