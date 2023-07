Inscrições para corrida de 5km e 10km do Projeto Esporte e Bem-Estar abrem nesta sexta-feira

Participação na corrida é gratuita, haverá distribuição gratuita de kits, mas vagas são limitadas

As inscrições para a corrida de 5km e 10 km do projeto Esporte e Bem-Estar VIII abrem a partir desta sexta-feira, 14 de julho. Os participantes irão percorrer ruas e avenidas de Campinas, com saída e chegada na Praça Arautos da Paz. Com diversas atrações, o evento será no domingo, dia 30 de julho, das 6h às 12h, e conta com o apoio da Prefeitura de Campinas.

A participação é gratuita e os inscritos serão presenteados com um kit que contém medalha de participação, camiseta, sacola de ginástica, boné ou viseira, barra de cereal, além de número de peito e chip.

Promovida pelo Instituto Eco Ambiental e Social (Ieas) com patrocínio da Mars e Royal Canin, a edição 2023 do projeto Esporte e Bem-Estar também terá Cãominhada e serviços de saúde como aferição de pressão, avaliação física e nutricional, quick massages, além de aulas coletivas de alongamento, zumba, ginástica e ritmos (saiba mais abaixo). Também serão desenvolvidas atividades para as crianças, como desenhos e pinturas com lápis de cor e giz de cera.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.minhasinscricoes.com.br. As vagas são limitadas.

Concentração

A concentração para a corrida tem início marcado para às 6h, com aquecimento às 6h30 e largada prevista para às 7h. A faixa etária inicial permitida é de 14 anos para os 5km e 18 anos para a corrida de 10km.

Para garantir a segurança de todos os participantes, duas ambulâncias (UTI e remoção) estarão de prontidão para prestar qualquer tipo de socorro necessário durante o evento.

Retirada de kits

A entrega dos kits será realizada na Praça Arautos da Paz, das 13h às 18h, no dia 29 de julho, sábado que antecede o evento (veja informações sobre o local abaixo). Não haverá entrega de kits antes e após esse horário ou no dia do evento.

Para a retirada, será preciso apresentar comprovante de inscrição e um documento de identificação com foto. Não serão aceitos comprovantes de inscrição que não tenham sido finalizados e computados no sistema Minhas Inscrições para a etapa de Campinas.

A organização do evento ressalta ainda que será permitida a retirada dos kits por terceiros, com limite máximo de quatro kits por pessoa, desde que sejam apresentados os seguintes documentos: protocolo de inscrição do participante inscrito, uma cópia do documento do participante com foto e uma autorização escrita a próprio punho com a assinatura do inscrito.

Premiação

Os atletas que cruzarem a linha de chegada e estiverem regularmente inscritos na corrida, portando o número de peito e a camiseta do evento, receberão medalhas de participação.

Os três primeiros colocados das corridas de 5km e 10km, nas categorias feminino e masculino, subirão ao pódio para receber os troféus de 1º, 2º e 3º lugar. As demais informações sobre as premiações estão disponíveis no regulamento.

Realização

O projeto Esporte e Bem-Estar VIII é uma realização do Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), com patrocínio da Mars e Royal Canin por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), do Governo do Estado de São Paulo. A ação conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Campinas.

Instituto Eco Ambiental e Social (Ieas)

O Instituto Eco Ambiental e Social (Ieas) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que tem como foco a preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br.

Serviço

Esporte e Bem-Estar VIII

Inscrições: a partir de 14/07/2023 pelo site www.minhasinscricoes.com.br

As inscrições serão encerradas assim que as vagas forem preenchidas

Retirada dos kits

Data: 29/07/2023 (sábado)

Local: Praça Arautos da Paz

Endereço: Rua Vital Brasil – Taquaral – Campinas/SP

Horário: 13h às 18h

Evento

Data: 30/07/2023 (domingo)

Local: Praça Arautos da Paz

Endereço: Rua Vital Brasil – Taquaral – Campinas/SP

Horário do evento: 6h às 12h

Concentração: 6h

Aquecimento: 6h30

Largada: 7h

Informações:

Site: www.esportebemestar.com.br

E-mail: contato@institutoeco.com.br