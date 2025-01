Inscrições para Corte do Carnartur 2025 terminam nesta terça

Interessados podem se cadastrar via formulário on-line até às 15h

As inscrições para o concurso que elegerá a Corte do Carnartur 2025 se encerram nesta terça-feira (28), às 15h. O concurso é válido para mulheres e homens a partir dos 18 anos, que residam no município nogueirense ou cidades que estejam em um raio de até 50 km.

O cadastro é on-line e gratuito (preencha o formulário https://docs.google.com/forms/d/16VSlRiFgCPpVeN8C-II1T3HaIUJmJ3f1uLARqlihRwY/edit).

A última eleição da corte aconteceu em 2025, quando Nayara Assunção (Rainha), Gustavo Gonçalves (Rei Momo), e Vitória Carvalho e Raíssa Barichello (Princesas) foram eleitos.

Neste ano, o concurso tem previsão para acontecer no dia 15 de fevereiro, a partir das 20h30, no Teatro “O Fingidor”. Os vencedores ganharão prêmios em dinheiro e presentes do comércio local.

A eleição está sendo organizada pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, com a coordenação de Paulo Munhoz, respeitado produtor de eventos há 29 anos na região, experiente missólogo que já teve modelos reconhecidas no Miss São Paulo e Miss Brasil Infantil, e idealizador do tradicional Miss Artur Nogueira.

“Neste ano, o limite de participantes será de 12 representantes homens e 12 mulheres. Caso o número de inscrições ultrapasse, será feita uma pré-seleção”, explica Munhoz.

Compromissos da realeza

Além de abrir oficialmente o Carnaval de Artur Nogueira, a Corte eleita participará de uma agenda especial, com visitas aos polos carnavalescos e presença em eventos culturais, cumprindo responsabilidades até a transferência das faixas em 2026.

Serviço

Inscrições para o concurso Período: Até 28 de janeiro de 2025

Eleição da Corte 2025

Data: 15 de fevereiro de 2025 (sábado)

Horário: a partir das 20h30

Local: Teatro “O Fingidor” (Avenida XV de Novembro, 1.400 – Jardim Planalto)