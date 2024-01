INSCRIÇÕES PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS VÃO ATÉ DIA 2 DE FEVEREIRO

Foto: divulgação

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu nesta semana as inscrições para as matrículas no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA).

As inscrições, válidas para alunos a partir de 15 anos de idade, podem ser feitas até o próximo dia 2 de fevereiro, diretamente no CEJA, que fica na Escola Municipal Cel. Amâncio Bueno, na Rua Bahia, 140, no bairro São João, das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira.

No momento da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, comprovante de endereço, Cartão Cidadão, uma foto 3×4, histórico escolar do pretendente e declaração de transferência anual.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-3399 (WhatsApp) ou pelo e-mail ceja@jaguariuna.sp.gov.br.