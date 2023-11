Integração Lavoura-Pecuária-Floresta otimiza o sistema de produção e preserva o meio ambiente

Por Flávia Silva, médica-veterinária, mestre e doutora em zootecnia

pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e analista de mercado

agro da Belgo Arames

Ao longo das últimas semanas, as altas temperaturas acenderam um novo

alerta para o aumento da intensidade dos eventos climáticos extremos.

Grande preocupação dos produtores, o aquecimento global pode levar à

perda de colheitas, causar estresse térmico nos animais e degradar o

solo. Para evitar que isso ocorra, é preciso aplicar técnicas e

estratégias focadas na preservação do meio ambiente e que otimizem o

sistema de produção.

O setor agropecuário brasileiro já se destaca por iniciativas nesse

sentido, mas a sociedade está cada vez mais exigente em relação às

práticas de ESG – sigla em inglês que se refere aos compromissos

ambientais, sociais e de governança -, especialmente nas questões que

tratam do controle da temperatura.

Uma abordagem eficiente para reduzir os impactos é o sistema

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), que também pode

garantir elevação a produtividade.

De acordo com nota técnica da Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária (Embrapa), entre os benefícios ambientais da ILPF estão

a melhoria dos nutrientes no solo, bem-estar dos animais e proteção

dos recursos naturais, além dos ganhos com o cultivo de alimentos

saudáveis. Em termos econômicos, a técnica aumenta a produção de

grãos, fibras, carne e leite. Com isso, gera mais empregos diretos e

indiretos e contribui para a renda dos produtores.

Na ILPF, há integração entre as culturas agrícolas, pecuárias e

florestais na mesma área, sendo feito, principalmente por cultivos

rotacionados, nos quais os pecuaristas dividem com cercas –

principalmente as elétricas – a área total da propriedade em várias

partes menores, chamadas de “piquetes”, nas quais os bovinos se alternam

entre uma área e outra.

Para que a integração funcione de maneira eficaz, o produtor precisa

fazer plantio direto com milho e pasto juntos, no início do período de

chuvas – de setembro a novembro. Quando o milho for colhido, o

pecuarista deve entrar com os animais, fazendo uma rotação contínua

entre os bovinos e as culturas agrícolas, sempre esperando pela

recuperação do pasto para depois retornar com os animais àquela

área.

Nesse sistema, o cercamento é fundamental e deve ser de qualidade, para

dividir a propriedade em piquetes e manter os animais afastados durante

o período da lavoura. Cercas elétricas são as mais recomendadas, pois

são ideais para reduzir o custo de manutenção e implantação da

cerca, permitindo um maior espaçamento entre mourões e uma ótima

relação custo-benefício.

Ao investir em cercamento de qualidade para o ILPF, os produtores

garantem a preservação dos recursos naturais e contribuem com a

mitigação das emissões dos gases do efeito estufa, permitindo que

todo o setor produtivo se una em benefício do agro e do planeta.