Interessados devem se dirigir ao Ginásio de Esportes a partir desta segunda-feira (22)

Esportes de Artur Nogueira abre inscrições para Campeonato de Futsal de Verão

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Esportes, anuncia o início das inscrições para mais um campeonato esportivo no município. Com o Futebol de Veteranos seguindo a todo o vapor, a pasta já deu início aos preparativos do tradicional Campeonato de Futsal de Verão (feminino e masculino), previsto para começar em 17 de janeiro de 2022.



Os atletas e times interessados em participar deverão se dirigir ao Ginásio de Esportes Maurício Sia, a partir desta segunda-feira, dia 22 de novembro, até o dia 08 de dezembro. O horário de funcionamento é das as 8h às 17h.

O secretário de Esportes, Caio Rodrigues, se diz ansioso para mais um campeonato. “Essas competições já são tradição aqui em Artur Nogueira e costumam reunir grandes nomes do futsal amador. Estamos todos animados para fazer a bola rolar mais uma vez em nossas quadras e tenho certeza que será mais um campeonato de sucesso”, frisou.

O campeonato incluirá categorias da Série A, Série B e Feminino (livre).

PROTOCOLOS

Após o processo de inscrição, a secretaria se reunirá com as equipes para reforçar protocolos e medidas de segurança, além do regulamento do campeonato.

Com relação à torcida, a liberação seguirá o Plano São Paulo, que prevê 100% da capacidade desde o início de novembro. O uso de máscara seguirá obrigatório em todas as partidas.