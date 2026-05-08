Investigação sobre carro furtado em Cosmópolis leva Polícia Civil a desmanche irregular em Hortolândia

Operação resultou na prisão de um homem e apreensão de peças adulteradas e reboque sem identificação

Uma investigação iniciada após o furto de um veículo em Cosmópolis levou a Polícia Civil a localizar um desmanche irregular em Hortolândia e prender um homem suspeito de adulteração de peças automotivas.

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, o caso começou após o furto de um GM Onix registrado no dia 27 de abril, em Cosmópolis. O veículo teria sido transportado por uma carretinha rebocada por uma caminhonete Toyota Hilux.

As investigações avançaram com auxílio de imagens do sistema de monitoramento da Guarda Civil Municipal de Cosmópolis, que ajudaram os policiais a identificar e localizar o estabelecimento em Hortolândia.

Durante a operação realizada nesta quinta-feira (7), os agentes encontraram peças adulteradas e constataram que o reboque utilizado no transporte não possuía numeração visível de chassi.

Segundo a Polícia Civil, o homem preso responderá por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e crime contra as relações de consumo.

Fiscais do Detran-SP acompanharam a ação e confirmaram as irregularidades encontradas no local. As peças e a carretinha foram apreendidas para perícia.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar possível ligação do desmanche com outros crimes de furto e receptação de veículos na região.

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