“Isso não é só pagode, é história sendo escrita”, cantor Yan se emociona com transmissão de show em rede nacional

O cantor Yan, uma das grandes revelações da nova geração do pagode, se surpreendeu e emocionou o público ao compartilhar vídeo de sua reação ao ver exibição nacional de sua participação no show do Sorriso Maroto. No post, o artista comemora com entusiasmo a realização de um sonho: subir ao palco com um de seus maiores ídolos e ainda ver esse momento ser transmitido na Globo.

“Ó lá! Entre uma correria e outra, a galera estava mandando muita mensagem agora aqui e quando fui ver estávamos na Globo para todo o Brasil. É a maior loucura, né, cara, porque a TV está presente na nossa vida, na vida de todo mundo. E eu saber que sou eu cantando sábado a noite com Sorriso Maroto, esse momento é único. É mais uma conquista nossa!”, comemora eufórico no vídeo disponível em seu perfil oficial no Instagram.

Yan tem sua voz escutada em quatro músicas das 5 canções mais tocadas no Rio de Janeiro, e outras três faixas no TOP 100 carioca na plataforma Spotify. Uma delas, a regravação “Fica com Deus” chegou até o vocalista Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, e fez tudo acontecer no festival Capital do Samba/RJ. O show do dia 18 de maio foi transmitido como especial neste domingo, 01.

“A primeira vez na Globo a gente nunca esquece… e ainda sendo reconhecido num palco com Sorriso Maroto? Isso não é só pagode, é história sendo escrita! Do pagode no quintal aos palcos… obrigado a cada pessoa que acredita em mim. Isso é só o começo”, escreveu Yan.

Um dos cantores mais promissores do pagode atual, o carioca representa o sudeste no projeto Alerta Experimente 2025, do Multishow e Canal Bis. Em final de junho, Yan prepara mais um passo histórico em sua carreira: representar a nova geração do pagode na Europa. A primeira turnê internacional possui três shows em Portugal e Inglaterra.