Itapira inicia 138ª Festa de Maio com shows, cultura e celebrações tradicionais

Uma das festas mais aguardadas da cidade e da região começa nesta sexta-feira, 1º de maio: a 138ª Festa de Maio de Itapira. Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com o apoio de todas as secretarias da Prefeitura, a celebração se estende até o dia 13 de maio e promete treze dias de muita programação para moradores e visitantes.

Com raízes profundas na história do município, ligadas à abolição da escravatura e à devoção a São Benedito, a Festa de Maio preserva tradições que entrelaçam o catolicismo com manifestações culturais afro-brasileiras, mantendo viva uma identidade que atravessa gerações.

Onde acontece

O palco da Praça Mogi Mirim recebe atrações artísticas gratuitas ao longo de todos os dias (confira abaixo). Ao redor, nas ruas Agostinho Cavenaghi (Rua do Turista), Cônego Guerra Leal, General Carneiro, Saldanha Marinho e Saudade, estarão as barracas de gastronomia, bebidas e variedades. O Largo São Benedito conta com a participação de entidades assistenciais e o parque de diversões está instalado na Rua Vitório Coppos.

No dia 9 de maio, além da programação cultural na Praça Mogi Mirim, acontece o Desfile de Escolha da Pérola Negra 2026, na Estação Fepasa.

O ponto culminante da festa é o dia 13 de maio, feriado municipal, quando alvorada, missas, procissões e apresentações de congadas acontecem. Além da Congada Mineira de Itapira, grupos convidados de Aguaí, Mogi Guaçu, Socorro e Ouro Fino estarão presentes para celebrar juntos essa data tão significativa para o município.

Programação Cultural 138ª Festa de Maio de Itapira

Palco Praça Mogi Mirim

(sujeita a alterações)

Dia 1° de maio (sexta-feira)

19h00 – Tiele (Dança)

Dia 2 de maio (sábado)

15h00 – Soul Liric

16h00 – Alexandre Silva

16h30 – HSNAVOIZ

18h00 – Campinarama

20h15 – DJ Henry 7

Dia 3 de maio (domingo)

14h00 – David Negrão (Dança)

20h30 – Nany Dance (Dança)

Dia 4 de maio (segunda-feira)

18h00 – Swing Dance (Dança)

18h15 – Thiago Silva (Dança)

19h00 – Vida Mais (Dança)

20h30 – Matheus Henrique

Dia 5 de maio (terça-feira)

18h00 – Alexandre Carbas (Dança)

18h15 – Telma Regina

19h30 – Coral Cidade de Itapira

21h30 – Murilo e Heitor

Dia 6 de maio (quarta-feira)

18h00 – SEPIN (Dança)

18h45 – Encontro de Corais

Dia 7 de maio (quinta-feira)

18h45 – Banda Sinfônica Lira Itapirense

Dia 8 de maio (sexta-feira)

19h00 – Verbo do Gueto

20h30 – Uvalua

Dia 9 de maio (sábado)

15h30 – Priscila Fani (Dança)

16h45 – Selenea

18h45 – FlashHouse

20h00 – Concurso Perola Negra (Local: Estação Fepasa)

21h15 – Roberty Moraes

Dia 10 de maio (domingo)

14h00 – Mah Souza (Dança)

15h15 – Allan e Júlia – Cenas de uma Cidade: A Itapira da Penha do Rio do Peixe (Recital com exposição)

16h15 – Irmãos de Sangue (Capoeira)

17h15 – We Can Dance (Dança)

18h30 – Encontro dos amigos do Flashback (Dança)

20h30 – BurnSide

Dia 11 de maio (segunda-feira)

18h00 – Tiele (Dança)

19h30 – Fátima Carradori

21h15 – Letícia Gotthi

Dia 12 de maio (terça-feira)

18h00 – Edna Ribeiro

19h15 – Val Teclas

20h30 – Elieser Lima

Dia 13 de maio (quarta-feira)

14h00 – Bruna Carolina (Dança)

15h15 – Josi (Dança)

19h00 – Bagatela

Programação das Congadas – Dia 13 de maio

Participações: Congada Mineira de Itapira, Congada São Benedito Consagrados a Nossa Senhora da Guia de Aguaí, Congada de São Benedito de Mogi Guaçu, Congada Serena de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Ouro Fino e Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo de Socorro

5h – Alvorada (saída da Casa da Cultura)

6h00 – Missa da Alvorada (Igreja de São Benedito)

8h30 – Procissão da Corte (saída do Hotel São Paulo, na Rua Orestes Pucci)

10h – Missa na Igreja São Benedito

12h – Saída do cortejo do Largo São Benedito e homenagem ao Busto da Mãe Preta na Praça Henricão

14h – Terço Cantado com a Congada de Aguaí (Igreja de São Benedito)

16h – Missa seguida da Procissão de São Benedito (Igreja de São Benedito)

17h30 – Procissão de encerramento da programação religiosa