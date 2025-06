JAGUARIÚNA COLETA 117 BOLSAS NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO FERIADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, obteve um excelente resultado na campanha de doação de sangue realizada no último sábado (21), feriado prolongado de Corpus Christi. Ao todo, foram realizados 149 cadastros, com a coleta de 117 bolsas de sangue, o que representa cerca de 52,65 litros de sangue doado. Segundo o Hemocentro da Unicamp, essa mobilização pode beneficiar até 468 pacientes em hospitais da região.

A ação, em parceria com o Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), foi realizada no Centro de Especialidades Médicas, teve como objetivo reforçar os estoques do banco de sangue regional, que abastece diversas unidades de saúde e hospitais do interior paulista.

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna agradeceu o envolvimento da população e destacou a importância da solidariedade neste tipo de iniciativa. “A resposta dos moradores de Jaguariúna foi excelente. Cada bolsa doada representa esperança para quem está lutando pela vida. Agradecemos imensamente a todos que participaram e mostraram que nossa cidade tem um grande espírito de empatia e cidadania”, informou a secretaria.

O Hemocentro da Unicamp também manifestou seu reconhecimento à Prefeitura de Jaguariúna e à população pela mobilização e apoio à causa da doação de sangue.