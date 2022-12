JAGUARIÚNA INICIA ‘DEZEMBRO VERMELHO’ DE PREVENÇÃO À AIDS COM AÇÃO DA SAÚDE NO PARQUE DOS LAGOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a Aids, uma ação no Parque dos Lagos, das 15h às 18h, para marcar o início da campanha Fique Sabendo, no “Dezembro Vermelho”, instituído no Brasil pela Lei nº 13.504 para mobilizar a população na luta contra o HIV, a Aids e as infecções sexualmente transmissíveis.

Profissionais de saúde realizarão testes rápidos, serviço de aconselhamento e distribuição de preservativos às pessoas que passarem no local.

Além disso, todas as unidades básicas de saúde (UBSs) do município realizarão testagem em demanda espontânea, das 7h às 15h, de 1º a 16 de dezembro.

A campanha Fique Sabendo tem o objetivo de promover o amplo acesso à testagem e ao diagnóstico de HIV e sífilis, viabilizando o tratamento precoce nos serviços de saúde.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 40 mil novas infecções por HIV são registradas por ano no Brasil, nos últimos 10 anos.

Redação: O Regional