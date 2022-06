Jaguariúna participa de reunião da Câmara Temática de Políticas para Mulheres da RMC em Itatiba

A Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna participou na manhã desta terça-feira, dia 14 de junho, de reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas para as Mulheres da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada na cidade de Itatiba.

A assessora Sueli Aparecida Luporini e a terapeuta ocupacional Maria Regina Arendt representaram a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun.

O evento contou com as presenças do prefeito de Itatiba, Thomás Capeletto, e da coordenadora de Políticas para a Mulher da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Edna Martins.