JAGUARIÚNA PROMOVE AÇÕES DO MAIO AMARELO COM FOCO NA CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realiza ao longo do mês de maio uma série de atividades em apoio à campanha Maio Amarelo, movimento internacional voltado à conscientização para a redução de acidentes de trânsito.

Com uma programação voltada especialmente para trabalhadores de empresas do município, as ações buscam orientar motoristas e reforçar a importância de atitudes responsáveis no trânsito, contribuindo para a preservação de vidas.

A agenda tem início no dia 7 de maio, com uma blitz educativa na empresa Takeda, realizada em dois períodos: das 5h às 8h e das 13h às 15h. A ação tem como objetivo abordar condutores, oferecer orientações e distribuir materiais informativos sobre segurança viária.

No dia 11 de maio, das 9h às 12h, será promovida uma dinâmica de direção defensiva em parceria com o DETRAN/SP, na empresa Jaguar Plásticos. A atividade visa conscientizar os participantes sobre práticas seguras ao volante, estimulando comportamentos preventivos.

Dando sequência à programação, no dia 14 de maio, das 14h30 às 15h30, será realizada uma palestra sobre direção defensiva na empresa Basalto Estrutural, reforçando conceitos importantes para evitar acidentes e promover um trânsito mais seguro.

Encerrando as ações, no dia 20 de maio, das 10h às 14h, a empresa AMBEV recebe uma dinâmica sobre os efeitos da embriaguez na condução de veículos, destacando os riscos e consequências do consumo de álcool ao volante.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana destaca que o Maio Amarelo é uma oportunidade fundamental para ampliar o debate sobre segurança no trânsito e incentivar a mudança de comportamento da população. “A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Jaguariúna com a construção de um trânsito mais seguro, humano e consciente para todos”, informa a pasta.

Foto: Diego Monarin / arquivo