JAGUARIÚNA REALIZA PRIMEIRA OFICINA DO PROJETO BANCO + PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL

A Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna promoveu, na noite desta quinta-feira, dia 23 de abril, a primeira oficina do Projeto Banco +, reunindo professores do Ensino Fundamental I e coordenadores pedagógicos da rede municipal. A atividade foi realizada durante um HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) presencial especial, na Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari.

O encontro marcou o início das ações do projeto, oferecendo aos educadores um importante momento de formação continuada, troca de experiências e reflexão sobre práticas pedagógicas. Ao longo da oficina, os participantes puderam aprofundar conhecimentos e discutir estratégias voltadas ao fortalecimento do ensino em sala de aula.

“A iniciativa reforça o compromisso da Administração com a formação continuada dos educadores, valorizando espaços colaborativos que impactam diretamente na qualidade da educação”, informa a Secretaria Municipal de Educação.

Foto: divulgação