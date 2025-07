JAGUARIÚNA RECEBE A 35ª MOSTRA JAPÃO DE HOJE A DOMINGO

Prepare seu quimono, chapéu de palha e o coração para muita alegria. A tradicional Mostra Japão chega à sua 35ª edição em grande estilo e, desta vez, desembarca em Jaguariúna com uma proposta inédita: a Japonina, uma mistura inusitada e vibrante da cultura nipônica com o calor das festas típicas juninas brasileiras.

Com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento promete transformar o Espaço Boulevard em um verdadeiro espetáculo multicultural de hoje até domingo (6). A entrada é gratuita, sendo sugerida a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições sociais da cidade.

Neste ano, a Mostra tem um sabor ainda mais especial: a celebração dos 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, marco histórico da união entre os dois países.

Durante os três dias de festa, o público poderá desfrutar de: gastronomia japonesa com pratos típicos como yakisoba, tempurá, sushi, doces orientais e muito mais; comidas juninas como pamonha, curau, milho cozido, canjica, vinho quente e outras delícias; concurso de cosplay, celebrando personagens icônicos da cultura pop japonesa; concurso de casal caipira, com trajes típicos e animação de sobra. Ambos os concursos premiarão os três primeiros colocados com prêmios em dinheiro.

Serviço:

Mostra Japão 2025

Sexta-feira (04/07) — das 18h às 22h

Sábado e Domingo (05 e 06/07) — das 11h às 22h

Local: Espaço Boulevard no Centro Cultural

Entrada gratuita com doação solidária: 1kg de alimento não perecível