JAGUARIÚNA RECEBE CICLO DE DEBATES DO TCE NA PRÓXIMA SEGUNDA

Na próxima segunda-feira, dia 17 de março, às 10h, o Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, será palco da 29ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Públicos, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O evento tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e o diálogo sobre gestão pública, reunindo especialistas e representantes do setor público para discutir boas práticas e desafios administrativos.

A Controladoria Geral do Município de Jaguariúna destaca a importância do evento e reforça seu compromisso com a transparência e a eficiência na administração pública. Segundo a Controladoria, a iniciativa do TCE-SP é uma oportunidade para que gestores e agentes públicos ampliem seus conhecimentos sobre temas essenciais da administração municipal, contribuindo para uma gestão mais eficiente e responsável.

Os interessados em participar do evento devem realizar a inscrição através do link: https://www4.tce.sp.gov.br/ciclodebates.

Serviço:

Ciclo de Debates do TCE-SP

Data: 17/03

Horário: 10h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

Endereço: Rua Alfredo Bueno, 1151, Centro

Mais informações:

https://www.tce.sp.gov.br/tcesp-ciclo-debates

Inscrições pelo link: https://www4.tce.sp.gov.br/ciclodebates